Ministerul Sanatatii: un singur bebelus a decedat la Cluj din cauza infectiilor intraspitalicesti

Un singur bebelus a decedat la Cluj din cauza infectiilor intraspitalicesti, sustine Ministerul Sanatatii in contextul in care ieri premierul Ciuca a solicitat clarificari cu privire la faptul ca in Cluj ar fi decedat patru nou-nascuti in aceasta maniera.La cererea Ministerului Sanatatii, DSP Cluj, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj -Napoca, au informat ca in sectia de neonatologie a fost inregistrat un deces la un copil prematur cu multiple probleme medicale si care a fost ... citeste toata stirea