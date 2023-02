Ministerul Transporturilor isi demoleaza a doua autostrada : pe Autostrada Sebes-Turda, Pizzarotti demoleaza ce a inaugurat acum doi ani, chiar inainte de alegeri

Ministerul Transporturilor, prin CNAIR isi demoleaza a doua autostrada. Dupa demolarea din 2015 a autostrazii Saliste-Cunta construita si inaugurata in 2014 de italienii de la Salini, vineri, Pizzarotti (tot Italia) demoleaza ce a construit si inaugurat in decembrie 2020, chiar inainte de alegeri. Primul lot al Autostrazii A 10 Sebes-Turda surpat in zona Alba Iulia Nord din decembrie 2022 este demolat in perioada de garantie, la solicitarea beneficiarului, CNAIR. Pentru aproximativ o luna, ... citeste toata stirea