Ministerul Transporturilor propune modificari legislative pentru ca proiectele de infrastructura sa fie realizate mai repede

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, propune mai multe modificari legislative pentru ca proiectele de infrastructura sa fie realizate mai repede, mentionand ca sunt probleme in privinta cadrului legal, transmite Economedia. Grindeanu doreste astfel eliminarea intarzierilor din faza de licitatie, inlocuirea unei firme careia i-a fost reziliat contractul in trei luni si nu in doi ani, cum este acum, dar si eliminarea timpilor mari de corespondenta intre diverse autoritati, scrie News.ro. ... citeste toata stirea