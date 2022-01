Ministerul Transporturilor va descentraliza lucrarile CNAIR catre autoritatile locale. Clujul va gestiona centura metropolitana

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Calarasi, ca centurile ocolitoare, asa cum este si centura metropolitana a Clujului, vorfi predate administratiilor locale.Cauza acestei decizii este aceea ca, in acest moment, compania nationala este "sufocata" de proiecte."S-au facut pasi importanti in asocierea Consiliilor Judetene Galati, Braila, Ialomita si Calarasi pentru drumul transregio de la Galati-Braila la Calarasi si face parte aceasta asociere din ceea ce am ... citeste toata stirea