Ministerul turismului: Romania doreste sa promoveze in Germania oferte personalizate cu accent pe segmentul balnear si de sanatate

Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a propus, in cadrul unei intalniri cu ambasadorul Germaniei, semnarea unui Memorandum de intelegere pentru cooperarea bilaterala in domeniul turismului, cu scopul maximizarii fluxurilor reciproce de turisti.Conform unui comunicat remis miercuri AGERPRES, ministrul Turismului a primit marti, 5 aprilie, vizita Dr. Peer Gebauer, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Federale Germania in Romania, prilej cu ... citeste toata stirea