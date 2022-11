Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, despre intrarea Romaniei in Schengen: "Frustrarile si discursurile de tip revendicativ nu sunt productive"

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, considera ca Olanda nu a luat inca o decizie privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.Ministrul Afacerilor Externe nu crede ca este vorba despre o tragere de timp "in sensul blocarii" Romaniei."Nu cred ca in momentul acesta vorbim despre o tragere de timp in sensul blocarii Romaniei. Cred ca in acest moment Olanda nu a luat inca o decizie si cred ca exista in continuare spatiul pentru demersuri politice, diplomatice, tehnice, despre ale caror ... citeste toata stirea