Ministrul Apararii, Vasile Dincu: avioanele MiG-21 nu reprezinta un pericol pentru piloti

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, in 31 mai, referindu-se la reluarea zborurilor cu avioanele MiG-21, ca acestea nu reprezinta un pericol pentru piloti, decizia suspendarii fiind luata pentru realizarea unei analize de stabilire a cauzelor accidentelor produse in ultimii ani."S-a facut o analiza foarte serioasa, profunda asupra acestui fapt, asupra posibilitatii de a continua zborurile. Noi am prezentat un scenariu profesional cu mai multe cai de actiune CSAT-ului si CSAT-ul a ...