Ministrul Bode mai pierde un proces, definitiv la Cluj, in scandalul lucrarii de doctorat de la Universitatea "Babes-Bolyai".Instanta Curtii de Apel Cluj a respins azi recursul lui Bode si, astfel, a mentinut hotararea atacata, emisa de instanta inferioara. Mai exact, instanta a respins recursul declarat de Bode impotriva sentintei civile date de Tribunalul Salaj in 17 ianuarie, pe care o mentine in intergime. Decizia este definitiva.La termenul din 17 ianuarie instanta Tribunalului Salaj