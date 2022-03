Ministrul de Externe al Romaniei: " In Republica Moldova nu exista risc de invazie rusa in acest moment. Au nevoie de sprijin in gestionarea refugiatilor"

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al Romaniei, a explicat in emisiunea "Piata Victoriei" la Europa FM ca in acest moment nu exista niciun risc pentru ca Republica Moldova sa fie afectata de o extindere a conflictului ruso-ucrainean. Ministrul de Externe al Romaniei a precizat ca Republica Moldova ar trebui sa primeasca ajutor in aceasta perioada pentru ca se confrunta cu un numar foarte mare de refugiati. "Republica Moldova are, cel mai probabil, cel mai mare numar de refugiati pe cap de ... citeste toata stirea