Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, aflat vineri la Timisoara, i-a "invitat politicos" pe oficialii austrieci ca in aceasta toamna sa nu mai blocheze intrarea Romaniei in Schengen, potrivit HotNews.ro. Amintim ca recent cancelarul si ministrul de Interne din Austria au anuntat ca Viena se opune in continuare primirii Romaniei in spatiul european de libera circulatie.Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut aceste declaratii la Timisoara, intr-o conferinta de ... citeste toata stirea