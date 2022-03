Ministrul de Interne: "Asistam la un adevarat carnagiu pe sosele". Guvernantii vor sa schimbe conduita soferilor, dar infrastructura rutiera cand?

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca in Romania "asistam la un adevarat carnagiu pe sosele", ceea ce plaseaza tara noastra "pe un loc deloc onorabil" in ierarhia tarilor europene, cu un numar ridicat de decese ca urmare a producerii de accidente rutiere."In ultimii trei ani, zi de zi, in cele 1.095 de zile au avut loc in medie 18 accidente grave, soldate cu cinci pierderi de vieti omenesti, in fiecare zi. Zilnic, timp de 3 ani, mor cinci oameni", a declarat ... citeste toata stirea