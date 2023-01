Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat in judecata UBB Cluj, pentru a bloca judecarea plagiatului

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat in judecata UBB Cluj la Salaj, pentru a bloca analizarea cazului lui de plagiat.Procesul are ca obiect decizia prin care Comisia de Etica a UBB s-a autosesizat la data de 13 decembrie 2022, la 19 zile dupa ce am publicat, in premiera, probe care demonstreaza ca ministrul de Interne a plagiat cel putin 18,5% din teza sa de doctorat.Ministrul a notificat Universitatea "Babes-Bolyai" printr-o plangere prealabila, in care a cerut sa fie oprita analizarea ... citeste toata stirea