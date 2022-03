Ministrul Dincu, despre drona cazuta in judetul Bistrita Nasaud: Nu avea explozibil. Era o drona de mici dimensiuni pentru cercetare-colectare informatii

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, prezent in emisiune la Digi24, luni seara, a declarat ca drona de mici dimensiuni, descoperita in ograda unui localnic din judetul Bistrita Nasaud nu avea explozibil, fiind un aparat "mini drona", care are avea scop de cercetare-colectare de informatii.Dincu a mai subliniat ca e tot o drona de fabricatie sovietica, care in prezent a fi chiar scoasa din uz si care nu avea autonomie prea mare, pentru a strabate suprafete largi. In prezent, drona este ... citeste toata stirea