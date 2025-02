Ministrul Educatiei Daniel David anunta schimbari radicale in invatamant: "Nu se mai poate continua asa"

Ministrul Educatiei Daniel David a declarat ca este nevoie de un alt model pentru sistemul educational, in conditiile in care cu cel actual "nu se mai poate continua."De asemenea, ministrul Educatiei a precizat ca este nevoie de un sistem care sa intareasca lucrurile bune."Cea mai mare parte a comentariilor este legata de titularizare. Stiu ca este o problema si stiu ca este un sistem care este mai atipic, nu prea gasesti in alte tari. In acelasi timp, este un sistem cu care noi ne-am ... citește toată știrea