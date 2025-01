Ministrul Educatiei, Daniel David, isi propune sa protejeze oamenii de ideile lui Calin Georgescu, mai ales a celor care promoveaza pseudostiinta si pseudorelugia

Psihologul Daniel David, actual ministru al Educatiei, explica, pe blogul personal, de ce este un "adversar al ideilor lui Calin Georgescu", mai ales ale celor care "vin pe linia pseudostiintei si a pseudoreligiei". Fostul rector al UBB Cluj-Napoca considera ca aceste idei "lovesc in stiinta si religie, deci in sansa bunastarii romanilor, trezind vechiul obscurantism care ne poate mentine in bizarerii, izolare si subdezvoltare". "Voi incerca mereu sa protejez oamenii de acestea", scrie Daniel ... citește toată știrea