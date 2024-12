Ministrul Educatiei, Daniel David, mesaj de sfarsit de an pentru romanii din diaspora: "Sa mergem impreuna pe calea educatiei si stiintei/culturii"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a scris pe blogul sau personal un mesaj pentru romanii din diaspora, el precizand ca pastreaza o relatie stransa cu cei plecati dincolo de hotare.Diaspora romaneasca este o alta Romanie, diversa la randul ei ca efect al momentului parasirii tarii, etapei generationale (ex. romani nascuti in tara sau in strainatate) si al motivelor care au stat la baza parasirii tarii (ex. politice, academice, economice). Am cunoscuti si rude din toate aceste zone si le ... citește toată știrea