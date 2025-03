Ministrul Educatiei, Daniel David, sare in apararea elevilor care primesc prea multe teme. Ce sfat le-a dat parintilor

Ministrul Educatiei, Daniel David, a explicat limitele cu privire la temele pe care elevii le primesc la scoala.Intrebat ce masuri s-ar putea lua, ministrul a spus clar ca timpul dedicat temelor n-ar trebui sa depaseasca o ora in zona invatamantului primar si gimnazial, iar in zona invatamantului liceal undeva in jur de doua ore."Lucrurile sunt foarte bine reglementate. Practic, pentru clasa pregatitoare nu ar trebui sa avem teme pentru acasa, in zona invatamantului primar si gimnazial toate ... citește toată știrea