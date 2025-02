Ministrul Educatiei, Daniel David, sare in apararea scriitorului Mircea Cartarescu: "Va deveni membru al Academiei Romane in viitorul apropiat"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a vorbit despre respingerea candidaturii scriitorului Mircea Cartarescu pentru statutul de membru corespondent al Academiei Romane.Fostul rector UBB Cluj a spus clar ca in viitorul apropiat, scriitorul Mircea Cartarescu va fi acceptat in Academia Romana."Inteleg aceste critici, mai ales ca om care am sustinut prin vot in Adunarea Generala a Academiei Romane ca Mircea Cartarescu sa devina membru corespondent. Dar nu putem sa nu vedem si ca aceasta propunere ... citește toată știrea