Ministrul Educatiei, Daniel David, spune STOP unei "traditii" vechi din sistemul de invatamant: "Suntem clar impotriva practicii"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a anuntat ca "traditia" din sistemul de invatamant, prin care parintii colecteaza bani pentru cadourile profesorilor se apropie de final, in conditiile in care este clar impotriva acestei practici."Suntem clar impotriva practicii de a aduna bani si a incepe sa facem, pe baza banilor adunati, tot felul de cadouri de la an la an tot mai costisitoare. Nimeni nu este absurd sa blocheze cadouri simbolice", a explicat ministrul Educatiei.