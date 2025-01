Ministrul Educatiei, Daniel David, trage un semnal de alarma: "Avem o problema majora legata de abandonul scolar"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a declarat marti, 28 ianuarie, dupa sedinta de guvern, ca programul "Masa sanatoasa" este un 'mecanism fundamental', in contextul in care tara noastra are o problema 'majora' legata de abandonul scolar."Avem o problema majora legata de abandonul scolar, iar toate structurile de specialitate arata ca si aceasta componenta sociala are un rol fundamental in a preveni si controla abandonul scolar. Esinta este ca in 2029 sa ajungem sa putem oferi 'Masa sanatoasa' ... citește toată știrea