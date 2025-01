Ministrul Educatiei, Daniel David, trage un semnal de alarma: "Avem prea putini studenti"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a tras un semnal de alarma cu privire la numarul studentilor din Romania.Fostul rector UBB Cluj a spus ca numarul absolventilor de studii superioare din Romania este sub media europeana de 30%, situandu-se la aproximativ 18-20%."Cred ca procentul in momentul asta, daca ma gandesc, numar de absolventi cu studii superioare, raportat la populatia generala, cred ca noi suntem undeva in jur de 18-20%, depinde si de an. In timp ce Irlanda are 50%, cred ca usor si ... citește toată știrea