Ministrul Educatiei, Daniel David, trage un semnal de alarma cu privire la invatamantul romanesc: "Pune efectiv la risc tara"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a declarat ca nu se mai poate continua asa cu sistemul de invatamant din Romania, in conditiile in care situatia este una dezastroasa.De asemenea, ministrul clujean a mai precizat una dintre principalele presiuni asupra educatiei este legata de curriculum-ul depasit si de presiunea legala generata de noile reglementari, cum ar fi reformarea bacalaureatului."Noi a fi trebuit sa facem aceste schimbari cel tarziu, in 2021, ca sa intram in logica curiculara. ... citește toată știrea