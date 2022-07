Ministrul Educatiei, despre noua materia care va include si teme de educatie sexuala: "Va fi pentru toti elevii, nu optionala!"

Dupa lungi dispute si discutii, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 1 iulie, ca Romania Educata prevede introducerea in noua lege a Educatiei a disciplinei Educatie pentru viata, care va fi o materie obligatorie si care va include si teme si topici despre educatia sexuala.Sorin Cimpeanu: "Va fi o materie pentru toti elevii, nu optionala"Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, despre legea adoptata recent in Parlament si promulgata de presedinte, care prevede ca in scoli se vor derula, ... citeste toata stirea