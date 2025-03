Ministrul Educatiei, mesaj ferm despre telefoanele in scoli: "Regulile sunt clare, trebuie doar aplicate!"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a afirmat, vineri seara, ca utilizarea telefoanelor in scoli este interzisa, exista clar reglementari in acest sens. Acestea trebuie, insa, si implementate, spune ministrul, care adauga ca nu se poate duce el sa verifice daca in fiecare scoala copiii lasa telefoanele la intrarea in sala de clasa. "Hai sa ne asumam responsabilitatea, fiindca nu poti da o lege ca sa respecti o lege", a declarat Daniel David.Daniel David a fost intrebat, vineri seara, daca are ... citește toată știrea