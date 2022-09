Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu: "Elevii nu vor mai face niciun an suplimentar! Nu mai pierd un an din viata!"

Ministrul Educatiei sustine ca nu va mai exista niciun an suplimentar de studiu pentru elevii care vor face invatamantul profesional de trei ani in noile licee profesionale. Sorin Cimpeanu a explicat ca elevii nu vor mai pierde un an din viata: In loc de doi ani se va face doar unul singur, la fel ca toti ceilalti absolventi de liceu.Potrivit ministrului, elevii care vor dori s urmeze aceasta forma de invatamant vor avea sansa de a continua studiile pana la finalul liceului. Mai mult decat ... citeste toata stirea