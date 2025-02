Ministrul Educatiei vrea controale pentru a preveni consumul de stupefiante al elevilor: "Trebuie sa scoatem si dealerii din jurul scolilor"

Ministrul Educatiei si Cercetarii, Daniel David, a informat miercuri, in plenul Senatului, ca se face pregatire cu profesorii, astfel incat acestia sa fie capabili sa detecteze primele semne ale consumului de droguri.El a sustinut ca dealerii de droguri trebuie "scosi din jurul scolilor", asa cum au fost scoase fast-food-urile."Consumul de droguri, va propun sa avem o dezbatere separata. Suntem in discutii cu Ministerul de Interne. In primul rand, actiunea trebuie sa fie foarte dura acolo. ... citește toată știrea