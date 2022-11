Ministrul Energiei despre voucherele la energie pentru consumatorii vulnerabili: E vorba de a se da un ajutor pentru iarna aceasta si un ajutor pentru iarna viitoare

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, la Prima TV, despre voucherele pentru energie, destinate consumatorilor vulnerabili, afirmand ca este vorba despre a se da un ajutor financiar pentru aceasta iarna si altul pentru iarna viitoare. El a precizat ca despre aceste vouchere s-a discutat in coalitie, la nivel de principiu, si nu a ajuns un act normativ in Guvern."Exista in programul de coeziune si exista la Fonduri Europene, la domnul Marcel Bolos, s-a discutat, exista doua miliarde 200 ... citeste toata stirea