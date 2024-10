Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a luat in calcul doua situatii pentru sezonul de iarna: ,,Am luat in calcul si un scenariu pesimist si unul moderat"

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, a facut declaratii despre situatia sistemului energetic in asteptarea sezonului de iarna. Politicianul spune ca au fost luate in calcul doua scenarii, unul pesimist, dar si unul moderat. Concluzia sa este ca in ambele scenarii, Romania o sa fie in siguranta, iar romanii nu vor tremura de frig in aceasta iarna.Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat dupa sedinta de guvern situatia sistemului energetic national.,,Stam bine, avem un grad de ... citește toată știrea