Ministrul Familiei anunta inchiderea ultimelor centre de plasament care mai functioneaza in Romania, pana in 2024

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca in urmatorii doi ani vor fi inchise si ultimele 73 de centre de plasament care mai functioneaza in Romania, noua dintre acestea, chiar pana la sfarsitul acestui an.Potrivit ministrului, in aceste centre stau aproximativ 1900 de copii. Firea aminteste ca, in urma cu 20 de ani, functionau peste 500 de astfel de institutii, in care erau ingrijiti aproape 100.000 de copii, transmite News.ro."In urmatorii doi ani, inchidem si ultimele 73 de ... citeste toata stirea