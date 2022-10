Ministrul Familiei: Tinerii aflati in plasament care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi lunar 2.500 de lei, pana la 26 de ani. Familiile care au in plasament copii vor primi lunar 420 de lei

"Vin cu vesti bune pentru copiii aflati in grija statului si familiile care au in plasament copii. Tinerii care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei, pana la varsta de 26 de ani. Persoanele care au in plasament copii vor primi lunar 420 de lei pentru fiecare copil in parte, in plus fata de alocatia de plasament. A fost pus in dezbatere publica Ordinul comun al Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si al Ministerului Muncii si ... citeste toata stirea