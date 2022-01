Ministrul Grindeanu, despre cresterea preturilor la energie: Exista riscul sa intram intr-un carusel care nu se mai opreste, care va duce la inchiderea multor afaceri

Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa ca la Guvern sunt intalniri aproape zilnice pentru gasirea unor solutii privind cresterile de preturi la energie, in conditiile in care exista riscul intrarii intr-un "carusel" ce poate duce la inchiderea multor agenti economici si sporirea, prin somaj, a presiunii asupra statului."Trebuie sa gasim o solutie, cel putin la nivel national, fiindca altfel ne ducem in acest carusel si toate ... citeste toata stirea