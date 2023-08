Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi seara ca Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) are un numar redus de personal, insa si in aceste conditii, in acest an, s-au inregistrat peste 6 mii de dosare, pe consumul si traficul de droguri."DIICOT are in cercetare aproape 18 mii de dosare pe tot spectrul droguri. Din 18 mii s-au inregistrat in acest an 6 mii. In 7 luni s-au dat solutii in 4.700. (...) Sunt 14 procurori in structura ... citeste toata stirea