Ministrul Mediului, apel catre administratiile locale: "Vrem o tara curata. Punem in practica aceasta dorinta prin Campania Curatam Romania"

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a cerut luni, 21 martie, in cadrul Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania, sustinerea si implicarea primarilorsi viceprimaprilor locali in Campania nationala "Curatam Romania", care se va desfasura pe toata perioada lunii aprilie si care include actiuni de colectare de deseuri prin ridicarea acestora din zonele de depozitare ilegala, dar si din gospodariile oamenilor care locuiesc in mediul rural."Vrem o tara curata, o tara fara deseuri ... citeste toata stirea