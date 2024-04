Ministrul Mediului despre Sistemul Garantie-Returnare: S-a depasit borna de 5 milioane de PET-uri colectate in fiecare zi in Romania

Sistemul Garantie-Returnare (SGR) este probabil cel mai bun sistem de management al deseurilor din Romania, iar in prezent a fost sparta bariera de 5 milioane de PET-uri colectate in fiecare zi in Romania, a declarat, marti, 16 aprilie, ministrul Mediului, Mircea Fechet, transmite Agerpres.Acesta a fost prezent la o actiune de curatenie organizata in Capitala, cu prilejul depunerii in Senatul Romaniei a initiativei legislative pentru introducerea in legislatia nationala a Zilei Nationale de ... citește toată știrea