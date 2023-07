Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a aratat ca, in practica, trebuie facut mai mult in Romania privind schimbarile climatice, mai ales ca zilnic se inregistreaza recorduri in ceea ce priveste canicula sau fenomenele meteo extreme. Oficialul a laudat Cluj-Napoca deoarece este un model de bune practici in ceea ce priveste reducerea de emisii prin investitiile in transportul public, deseuri sau parcuri si paduri urbane (una dintre directiile in care se poate interveni pentru a ... citeste toata stirea