Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca este necesara majorarea salariului minim, dat fiind contextul economic si social

Acesta spune ca au inceput discutiile in Comisia de Dialog Social la minister, cu oamenii de afaceri, cu angajatorii, in asa fel incat sa fie o decizie predictibila la 1 ianuarie."Propunerea Partidului Social Democrat pentru masurile din aceasta iarna, pe langa cresterea pensiilor, este de 3.000 de lei si cu cei 200 de lei scazuti din taxare, adica sub 2800 taxati si 200, nu.Este clar un impact pozitiv, si asupra angajatilor si ... citeste toata stirea