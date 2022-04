Ministrul Muncii se lauda ca "sare in ajutorul" pensionarilor: "Nu voi semna niciodata o reforma care sa conduca la saracirea cetatenilor romani"

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, dupa intalnirea cu Comisarul European pentru Locuri de Munca si Drepturi Sociale, Nicolas Schmit, ca Guvernul cere flexibilitate in ceea ce priveste pensiile romanilor, spunand, de asemenea, ca are convingerea ca vor obtine aceasta flexibilitate din partea Comisiei, "atat in ceea ce priveste procentul de 9,4, cat si termenul stabilit pentru anul 2070"."Sustin orice reforma care se raliaza la tot ce inseamna prevederile Tratatului UE, dar nu voi semna ... citeste toata stirea