Ministrul rus de Externe: "UE si structurile implicate in furnizarea de arme letale si combustibil Ucrainei vor fi responsabili pentru orice consecinte"

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intr-o declaratie facuta luni planurile UE de a furniza arme Ucrainei, adaugand ca Rusia va continua sa isi duca la indeplinire interesele sale nationale, in ciuda sanctiunilor, potrivit CNN."Cetatenii UE si structurile implicate in furnizarea de arme letale si combustibil fortelor armate ale Ucrainei vor fi responsabili pentru orice consecinte ale unor astfel de actiuni in contextul operatiunii militare speciale in curs. Ei n-ar trebui sa ... citeste toata stirea