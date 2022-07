Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, despre cazurile de variola maimutei: "In marea majoritate a cazurilor a fost o boala cu transimere sexuala. Asta este adevarul"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca pana in prezent in Romania au fost identificate 14 cazuri de variola maimutei, el precizand ca multi dintre pacienti sunt oameni care au contacte intime intamplatoare, "la risc" si care sufera sau au suferit si de boli cu transmitere sexuala. "Pana la urma ce s-a demonstrat pana in momentul de fata in marea majoritate a cazurilor a fost o boala cu transmitere sexuala", a atras atentia Rafila."Avem 14 cazuri. Unii dintre ei aveau boli cu ... citeste toata stirea