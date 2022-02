Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, EXCLUDE varianta de a INCHIDE scolile din Romania

Ministrul Sanatatii din Romania, Alexandru Rafila, a declarat ca nu se pune problema inchiderii scolilor.Luni seara, la o emisiune TV, acesta a spus ca sunt sanse aproape minime ca scolile sa fie inchise din nou, la noi in tara. Potrivit declaratiilor sale, testele de saliva sunt necesare in continuare.Rafila: Scolile din Romania nu se inchid"Ganditi-va ca un milion de elevi dintre cei 2,9 milioane stau acasa si au nevoie de un parinte care sa-i supravegheze. Va inchipuiti ca am putea sa ... citeste toata stirea