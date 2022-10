Ministrul Sanatatii anunta finalizarea raportului privind infectiile nosocomiale la spitalele din Cluj si Mures: "Trebuie sa ne hotaram ce dorim"

Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca a finalizat raportul solicitat de catre premier in privinta infectiilor nosocomiale din spitale. Ministrul a subliniat ca trebuie incurajata raportarea acestora, pentru ca eliminarea infectiilor asociate asistentei medicale nu este posibila nicaieri in lume.Reamintim ca premierul Nicolae Ciuca a reactionat, in urma cu o saptamana, in sedinta de Guvern, dupa decesele de la Targu Mures si Cluj-Napoca, din cauza ... citeste toata stirea