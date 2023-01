Ministrul Sanatatii: Au scazut cazurile de gripa/In schimb, a crescut consumul de medicamente

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca numarul cazurilor de gripa si viroza este in scadere. Potrivit unor declaratii facute de Alexandru Rafila la Prima News, numarul imbolnavirilor a scazut cu 25%. In schimb, in aceasta perioada, consumul de medicamenente pentru virozele respiratorii a crescut."Noi am prezentat cu acuratete datele pe viroze si asa cum am estimat, numarul acestora a inceput sa scada. In ultima saptamana a scazut cu 25 la suta, o scadere importanta, de la ... citeste toata stirea