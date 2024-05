Ministrul Sanatatii face apel la parinti sa se vaccineze impotriva rujeolei si sa-si imunizeze si copiii: "Forma e mult mai agresiva la adult"

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat sambata ca epidemia de rujeola evolueaza in continuare in Romania. El a remarcat ca epidemia evolueaza in intreaga Uniune Europeana, dar in Romania, "probabil mai mult decat in alte tari", facand apel la vaccinarea copiilor si a adultilor nevaccinati sau care nu au trecut prin boala, transmite News.ro."Epidemia de rujeola evolueaza in continuare in Romania. Sunt cateva judete care sunt mai afectate. in general focare care apar apar acolo unde ... citește toată știrea