Ministrul Sanatatii la TVR Info: Pacientii cu boli cronice vor putea beneficia de vaccin compensat

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat, intr-un interviu in exclusivitate pentru TVR Info ca, in prezent,impreuna cu Casa de Asigurari se lucreaza la normele metodologice in asa fel incat bolnavii cronici sa poata beneficia la vaccinuri compensate."Acum lucram la norme, impreuna cu Casa de Asigurari care trebuie sa compenseze vaccinurile, astfel incat pacientii cu boli cronice sa poata beneficia de acestea" a spus Rafila. In cursul anului viitor se doreste si compensarea vaccinul ... citeste toata stirea