Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, 27 noiembrie, despre dosarul achizitiei de vaccinuri in pandemie, ca, in total, Romania a stabilit obligatii contractuale de 80 de milioane de doze si a luat 35 de milioane de doze, in valoare de 2,5 miliarde de lei, din care 10 milioane de doze au expirat si au fost distruse sau sunt in curs de distrugere, relateaza News.ro."In total, Romania a contractat, a stabilit obligatii contractuale de 80 de milioane de doze, am luat 35 de ... citeste toata stirea