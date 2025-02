Ministrul Sanatatii: "Registrul de cancer este avansat in momentul de fata"

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca toate centrele de sanatate mentala din tara vor incorpora in curand unitati ale Agentiei Nationale Antidrog, aratand ca in aceste centre vor fi dezvoltate activitati de preventie, monitorizare si testare pentru cei care doresc si ca acestea vor fi facute cat mai accesibile pentru populatie, transmite News.ro. Ministrul a mai aratat ca in paralel se vor pune la punct centre de adictie separate de sectiile spitalelor, insa cu alta organizare si ... citește toată știrea