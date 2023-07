Planul national de prevenire si combatere a cancerului in Romania a fost adoptat de catre Guvern. Noul program favorizeaza accesul rapid al pacientilor la masuri de preventie, la diagnostic si la tratament si, nu in ultimul rand, la servicii paliative. Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, citat de rador.ro, ca se vor face investitii in domeniul oncologiei, iar serviciile de care vor beneficia pacientii se vor deconta integral, inclusiv cele de radioterapie avansata. Guvernul va ... citeste toata stirea