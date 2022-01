Ministrul Sanatatii sustine ca ar trebui introdusa in scoli o materie de studiu privind preventia pe partea de sanatate

Nu este nimic "spectaculos" in a vaccina copiii impotriva COVID si ar trebui introdusa in scoli o materie de studiu privind preventia pe partea de sanatate, crede ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, de profesie medic, citat de Digi24.Prezent duminica la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Sanatatii a fost intrebat daca are curaj sa isi vaccineze copilul. Acesta a spus ca nu are niciun fel de retinere sa o faca, dupa ce vaccinul la grupa de varsta 5-11 ani devine disponibi, ... citeste toata stirea