Ministrul Sanatatii: "Un eventual val sase, dupa opinia noastra, poate fi luat in calcul sau se poate discuta doar din toamna"

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat la rfi.ro ca, odata cu ridicarea restrictiilor in Romania, trendul descendent al infectarilor a continuat si ca e posibil sa se ajunga la o stabilizare. Despre un val sase al pandemiei, Rafila a spus ca el poate fi luat in calcul doar din toama acestui an."O sa urmarim cu atentie acest lucru, inca nu este suficient timp, avem doar o saptamana. Deja, in aceasta saptamana, putem sa avem primele estimari, pentru ca trendul descendent a continuat, ... citeste toata stirea