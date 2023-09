Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, promite ca finalul lui 2024 vor fi dati in folosinta 250 de kilometri de autostrada si drum expres."Pe ceea ce am lucrat in 2022, am contractat acele sume de peste 10 miliarde euro, 10,6 miliarde ca sa fiu mai exact. Asta inseamna ca anul acest si anul viitor, minimul pe care sa il dam in circulatie sa fie de 100 km pe an. Cred ca, pana la sfarsitul anului 2024, o sa dam cel putin 250 de km de autostrada si drum expres. Adica intr-un an si ceva. Anul ... citeste toata stirea